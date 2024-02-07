В тульском минприроды рассказали, где появятся новые заводы по переработке мусора

Всего в Тульской области за год накапливается 470,5 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. Это картофельные очистки, упаковка, пластик, старая одежда… Куда отправляется мусор со всего региона? Об этом Тульской службе новостей рассказали в региональном минприроды.