44-квартирный социальный дом в Талагах готов к сдаче

Новое жильё получат 106 участников программы расселения аварийного жилфондаВчера во время рабочей поездки в поселение Талажское объект, построенный в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» посетил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
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