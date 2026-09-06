В СФ разъяснили суть законопроекта о программе мотивации акциями

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Внесенный в Госдуму законопроект, который вводит в правовое поле программу мотивации акциями, предусматривает установление правовых рамок для передачи компаниями ценных бумаг своим сотрудникам.
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