Прошлая жизнь. Зачем нужно перевоплощение?

- “Механизм, следящий за тем, чтобы человек учился на основе приобретенного опыта и не совершал до бесконечности одних и тех же ошибок, называется законом кармы.” Вывод отсюда может быть таким, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО: опыт прошлых воплощений полезен. Имеется в виду не просто чисто номинальная вера в реинкарнацию, а конкретно то, что было в прошлых воплощниях. Однако, то, что подавляющее большинство людей никаких прошлых воплощений не помнят, свидетельствует о том, что на деле никакой пользы от знания своих прошлых воплощений НЕТ! В польщу этого же свидетельствуют эти слова в статье: “• Для людей то, что они не помнят свои прежние жизни, является благом.” Отсюда мой вывод, основанный исключительно на логике: Творец создаёт людей, кто утверждают, что помнят свои прошлые воплощения только потому, что Он считает необходимым и полезным в мире наличие возможности веры в реинкарнацию. Но, ничего более простой веры в этом смысле не требуется. В придачу можно добавить: согласно моему Знанию об Учении Иисуса, сокрытое тем от масс завесой притч, в Творении нет места реинкарнации в том смысле, что если бы реинкарнация существовала, то Творение не могло бы существовать. Только Творец — СУЩИЙ, а все тварные существа являются НЕ сущими. Следствием из этого фундаментального обстоятельства есть то, что ничего от себя подавляющее большинство людей не создают, но просто существуют согласно наперёд расписанной и предопределённой судьбы. Им просто нечего сохранять после смерти, в этом смысле. Вообще, говорить о реинкарнации имеет практический смысл только для того, чтобы под этим предлогом снять с себя какую-либо ответственность за осмысленность и качество прожития в этой жизни. Это совсем в духе слов из немецкой песенки: "Завтра, завтра, не сегодня, так ленивцы говорят!" А вот небольшое меньшинство человечества, в существовании которых Творец создаёт потенциальную возможность что-то от себя создать, действительно могут что-то такое создать и потому в их случае какое-то посмертие в принципе имеет основание существовать.

В

Воробей

Повторюсь: Учение Иисуса, сокрытое им завесой притч от масс, не имеет смысла, если реинкарнация существует, если таковая имеется в виду ДЛЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ. Они просто НЕСОЧЕТАЕМЫ, по определению: может быть или одно, или другое, но никак не оба. А вот для ИСТИННЫХ последователей его Учения - праведников, реинкарнация, в смысле какого-то посмертия, не исключена. Тут имеется в виду, что, хотя Творец не счёл необходимым сообщить, что таковые могли бы делать в посмертии, но, в принципе, если Он имеет для них какое-то применение, то это именно ТОЛЬКО они это заслужили потому, что они что-то ОТ СЕБЯ создают в жизни. ВСЕ жи остальные люди по сути подобны "неигровым персонажам" в видео игре, служащие исключительно для создания фона. Они НИЧЕГО лично не представляют в этом смысле. Потому, ни быть судимыми за свои деяния, ни получать посмертие они не имеют никого основания. Мы же не можем себе представить служебного персонажа в видео игре переходящим на следующий уровень? Это - удел, как потенциальная возможность, только живого игрового персонажа в видео игре. Да, эта потенциальность может данным конкретным живым игроком не быть реализованной, но это — только от него самого зависит. В обязательности существования этой неопределённости и заключается весь смысл Цели Творения, и само оправдание Творения, как и самого Творца, если уж на то пошло. Отсюда и специальный термин - теодицея - "оправдание Бога". Вот как это сформулировано в Библии, как принцип: «И сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах; так что они своими глазами смотрят, и не видят; своими ушами слышат, и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им: не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? “ Мк 4:11-13 Вот эти слова: « и прощены будут им грехи» указывают на то, что те, кому не суждено разорвать завесу притч, КАК СИСТЕМЫ, заведомо не подлежат суду! Просто потому, что они не несут ответственности за то, что с ними происходит в жизни. В этой цитате формулировка хитрая! Он, с одной стороны, как бы, может быть протрактована так, что те, кто не обратятся, не получат прощение грехов, но с другой стороны, это можно понять и так, что они вообще не подлежат суду, а потому им и прощать нечего. Вот эти слова Иисуса разъясняют эту двойственность: «Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды Его, бросая жребий.” Лк 23:34