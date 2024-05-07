В результате удара ВСУ по Луганску пострадали пять человек

+ A – В результате удара ВСУ по Луганску пострадали пять сотрудников нефтебазы Пять работников нефтебазы, по предварительным данным, были ранены в результате ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в Луганске.