+ A – В результате удара ВСУ по Луганску пострадали пять сотрудников нефтебазы Пять работников нефтебазы, по предварительным данным, были ранены в результате ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в Луганске.
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