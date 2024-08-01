В СФ предложили лишить льготных налоговых режимов ИП иностранцев  

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил и направил в правительство законопроект о лишении индивидуальных предпринимателей (ИП), которые являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, прав на применение упрощенной системы налогообложения (УСН) и патентной системы налогообложения (ПСН), пишет ТАСС со ссылкой на копию документа.
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