В Госдуму внесли законопроект о реагировании на нападения животных GLOBAL LOOK PRESS Группа депутатов внесла в Государственную Думу законопроект, который должен помочь оперативно реагировать на жалобы граждан о нападениях бездомных животных.
В Госдуму внесли законопроект о реагировании на нападения животных
Комментарии
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Владимир Алтайцев
когда коту делать нечего, тогда он яйца лижет. Похоже, ГД этим самым занимается постоянно. Представим картину - напала на человека стая бродячих псов. Что он должен делать?Звонить по "112"? А что, псы остановятся во время звонка? А если у человека нет телефона? Хорошо, отбился, убежал от своры человек, звонит по этому телефону. Приезжает полиция илми какая там служба, а собак-то нет!!!!!!!!! Неужто их искать будут? Нет. Тогда человеку ещё и штраф выпишут за ложный вызов.Дебилизм ГД зашкаливает.
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14 час.
владимир рябченко
Сколько бездомным животным будут давать лет тюрьмы??? Может там с едой будут...
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7 час.
А
Андрей
Отстреливать всех бездомных и домашних без поводка и намордника, а так же обложить налогом на собак.
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3 час.
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