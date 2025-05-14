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В Госдуму внесли законопроект о реагировании на нападения животных

В Госдуму внесли законопроект о реагировании на нападения животных

В Госдуму внесли законопроект о реагировании на нападения животных GLOBAL LOOK PRESS Группа депутатов внесла в Государственную Думу законопроект, который должен помочь оперативно реагировать на жалобы граждан о нападениях бездомных животных.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
когда  коту  делать нечего, тогда  он  яйца  лижет. Похоже, ГД  этим самым  занимается  постоянно. Представим  картину - напала  на  человека стая  бродячих  псов. Что он  должен  делать?Звонить  по  &quot;112&quot;?  А что, псы  остановятся  во время  звонка? А если у человека  нет телефона? Хорошо, отбился, убежал от своры  человек, звонит по  этому  телефону. Приезжает полиция илми  какая  там служба, а собак-то нет!!!!!!!!! Неужто  их искать будут? Нет. Тогда  человеку  ещё  и штраф  выпишут за  ложный вызов.Дебилизм  ГД  зашкаливает.
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14 час.
владимир рябченко
Сколько бездомным животным будут давать лет тюрьмы??? Может там с едой будут...
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7 час.
А
Андрей
Отстреливать всех бездомных и домашних без поводка и намордника, а так же обложить налогом на собак.
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3 час.
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