В Госдуму внесли законопроект о реагировании на нападения животных

Владимир Алтайцев

когда коту делать нечего, тогда он яйца лижет. Похоже, ГД этим самым занимается постоянно. Представим картину - напала на человека стая бродячих псов. Что он должен делать?Звонить по "112"? А что, псы остановятся во время звонка? А если у человека нет телефона? Хорошо, отбился, убежал от своры человек, звонит по этому телефону. Приезжает полиция илми какая там служба, а собак-то нет!!!!!!!!! Неужто их искать будут? Нет. Тогда человеку ещё и штраф выпишут за ложный вызов.Дебилизм ГД зашкаливает.