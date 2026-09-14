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Россия и Украина согласились не наносить удары по объектам энергетики - президент США

Россия и Украина согласились не наносить удары по объектам энергетики - президент США

Украина и Россия отказались от ударов по объектам энергетики и скоро в мире будет переизбыток нефти, потому что война с Ираном закончится.

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