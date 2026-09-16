«Энергетическое перемирие» Трампа: Соглашение, которого нет Президент США продолжает подкидывать СМИ темы для заголовков, даже не пытаясь отвечать за сказанное Константин Ольшанский Константин Ольшанский На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: AP/TASS) Дональд Трамп неожиданно опубликовал в своей соцсети Truth Social заявление, которое мгновенно разлетелось по мировым СМИ.