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Посетители кофейни в Барнауле получили удар током и попали в больницу

Посетители кофейни в Барнауле получили удар током и попали в больницу

Они взялись за ручку входной двери и пострадали В Барнауле двое мужчин посетили кофейню и получили удар током после того, как взялись за ручку входной двери заведения.

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