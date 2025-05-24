Лавров: формирование многополярного мира — естественный процесс

Важной и стержневой тенденцией настоящего времени остается формирование многополярного мира, заявил 24 мая министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, выступая на заседании XXXIII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
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