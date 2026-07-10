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Царьград

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Сколько бензина можно перевозить в багажнике легковой машины

Сколько бензина можно перевозить в багажнике легковой машины

Эксперты рассказали, сколько топлива и в какой таре можно перевозить в багажнике легкового автомобиляАвтомобилистам России рассказали, какие действуют правила и ограничения по перевозки бензина в багажнике автомобиля.

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