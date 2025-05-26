Золотое озеро Озеро «Золотое» — это природный уголок, расположенный в селе Винсады Предгорного муниципального округа Ставропольского края.
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Золотое озеро Озеро «Золотое» — это природный уголок, расположенный в селе Винсады Предгорного муниципального округа Ставропольского края.