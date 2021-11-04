Как родители пугают детей и зачем им это надо

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяДети и семьяКак родители пугают детей и зачем им это надоФизиологи и бихевиористы убеждены, что страх у ребенка формируют родители, чтобы помочь ему выжить и избежать опасностей.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛ(Любовь Журавлева (Веселова)Сейчас самое страшное для детей школьников- интернет , а вообще для детей 3-4 лет-планшет и мультики .. Мои дети росли почти без этого, в 6 классе только компьютер появился, но и у сына 36 лет есть зависимость от игр, а он уже отец , что ждать от внуков.. кроме игр. в интернете много других опасных подводных камней..Комментировать
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