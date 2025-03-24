Понеслось… Опять приходится про самозапрет. Хотя на самом деле не про него. Сегодня, в инфополе, начали распространять, казалось бы, полезный, «ужастик»: Мошенники массово звонят от имени сотрудников «Госуслуг» и убеждают россиян, что они с ошибкой установили «самозапрет».
Квартиру не трожь!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vladimir Lioubimcev
А служба безопасности Госуслуг (А ОНА ЕСТЬ!!) - ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ?!! Или способствует подобным действиям? ДАРМОЕДЫ!!!!
Ответить
1 д.
СА
Сергей Андросов
Дебилка из банка залезла в мои услуги, сменила пароль, когда я стал заходить в Госуслуги, естественно по старому паролю и шиш с маслом! Стал восстанавливать - неполные услуги. Стал пароль восстанавливать через банк, затребовали данные карты!!! Зачем им данные банковской карты? Так кто это , Госуслуги, или мошенники? Плюнул, оставил всё как есть. Живу в деревне и эти госуслуги нафиг не нужны с вызовом врача и прочей ерундой! А Вы говорите- служба безопасности!
Ответить
21 час.
Свежие комментарии