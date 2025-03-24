Квартиру не трожь!

СА

Сергей Андросов

Дебилка из банка залезла в мои услуги, сменила пароль, когда я стал заходить в Госуслуги, естественно по старому паролю и шиш с маслом! Стал восстанавливать - неполные услуги. Стал пароль восстанавливать через банк, затребовали данные карты!!! Зачем им данные банковской карты? Так кто это , Госуслуги, или мошенники? Плюнул, оставил всё как есть. Живу в деревне и эти госуслуги нафиг не нужны с вызовом врача и прочей ерундой! А Вы говорите- служба безопасности!