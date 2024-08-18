Смирнов провёл совещание с членами курского Правительства и главами муниципалите

Главные темы: реализация национальных проектов, обеспечение вынужденных переселенцев из приграничья комфортными условиями проживания, подготовка к зиме, подготовка образовательных учреждений к приёму учеников из граничащих с Украиной районов.
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