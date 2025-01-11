Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Геннадий Бережнов
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"Россия не такая ..."

"Россия не такая ..."

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Интересный вчера перепост на Фэйсбуке попался.Уважаемый мной человек перепостил чью-то эпистолу (без указания автора), суть которой сводилась к тому, что России следовало бы помочь американским пожарным погасить пожары в Лос-Анжелесе.

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