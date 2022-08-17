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Леонид Млечин: «История показывает, что всякое цензурирование идёт во вред обществу»

Леонид Млечин: «История показывает, что всякое цензурирование идёт во вред обществу»

«История показывает, что всякое цензурирование идёт во вред обществу. И так оно и есть, конечно. Каждый человек должен соблюдать какие-то определённые правила, но, видите ли, всем доказывать, что кто-то что-то придумывает, я бы тоже не решился.

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