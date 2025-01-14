Задержан петербуржец, избивший соседа из-за парковочного места

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела Полиция задержала жителя Красногвардейского района, избившего соседа из-за парковочного места, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
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