Депутат Водолацкий: ВС России вышли на прямую видимость Купянска

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что российские войска уже дошли до позиций, которые позволяют иметь прямую видимость Купянска Харьковской области.
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