ФАС: МТС нарушает закон, поднимания цены на связь

Повышение цен сотовым оператором МТС не осталось не замеченным Федеральной Антимонопольной службой. Регулятор, изучив факты, пришел к выводу, что компания нарушает закон о правах потребителей, заставляя последних платить больше, чем они должны.
Повышение цен сотовым оператором МТС не осталось не замеченным Федеральной Антимонопольной службой. Регулятор, изучив факты, пришел к выводу, что компания нарушает закон о правах потребителей, заставляя последних платить больше, чем они должны.
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