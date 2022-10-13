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ФАС: МТС нарушает закон, поднимания цены на связь

ФАС: МТС нарушает закон, поднимания цены на связь

Повышение цен сотовым оператором МТС не осталось не замеченным Федеральной Антимонопольной службой. Регулятор, изучив факты, пришел к выводу, что компания нарушает закон о правах потребителей, заставляя последних платить больше, чем они должны.

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