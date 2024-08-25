Жириновский предупреждал Дурова в 2018-ом: «Не принимает тебя чужая земля»

Политик еще перед своим уходом из жизни звал создателя Telegram обратно в Россию Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Владимир Жириновского уже давно называют одним из самых главных предсказателей современной России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии