Армия Израиля заявила об ударах по Газе

Израильские военные нанесли удары по сектору Газа, сообщила армейская пресс-служба. Целью атак названы объекты военной инфраструктуры радикального палестинского движения ХАМАС, в том числе склады с оружием, оружейные мастерские и подземные сооружения.
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