Shot: Обломки украинского беспилотника «Бобер» нашли в реке Моча в Москве

Обломки беспилотника ВСУ «Бобер» нашли в реке Моча в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. «Фрагмент беспилотника «Бобер» шириной в полтора метра нашли на территории СНТ «Роднево» в реке Моча и на берегу в Новой Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии