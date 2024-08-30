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Shot: Обломки украинского беспилотника «Бобер» нашли в реке Моча в Москве

Shot: Обломки украинского беспилотника «Бобер» нашли в реке Моча в Москве

Обломки беспилотника ВСУ «Бобер» нашли в реке Моча в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. «Фрагмент беспилотника «Бобер» шириной в полтора метра нашли на территории СНТ «Роднево» в реке Моча и на берегу в Новой Москве.

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