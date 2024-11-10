SCS Software показала города Греции в Euro Truck Simulator 2 Позвольте нам отправиться в пут...

SCS Software показала города Греции в Euro Truck Simulator 2Позвольте нам отправиться в путешествие по некоторым из наиболее важных городов Греции, представленным в нашем предстоящем расширении карты для Euro Truck Simulator 2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)