Меган Фокс объявила о беременности

Звезда «Трансформеров» Меган Фокс подтвердила новости о своей беременности. Актриса опубликовала фото с округлившимся животом и соответствующей подписью на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).