Старт нового сезона Формулы Е оказался под угрозой срыва

Formula EПроведение двух этапов, открывающих новый сезон чемпионата мира по гонкам электромобилей Формулы E в Джидде, оказалось под угрозой отмены из-за участившихся нападений на Королевство Саудовская Аравия со стороны поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов.