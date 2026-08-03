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ДумаТВ

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Бурляев считает, что фильмы об СВО надо снимать уже сейчас

Бурляев считает, что фильмы об СВО надо снимать уже сейчас

Первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев («Справедливая Россия») считает, что фильмы про СВО нужно снимать уже сейчас.

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