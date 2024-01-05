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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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MSI планирует представить конкурента Steam Deck на выставке CES 2024 Поскольку выстав...

MSI планирует представить конкурента Steam Deck на выставке CES 2024 Поскольку выстав...

MSI планирует представить конкурента Steam Deck на выставке CES 2024Поскольку выставка Consumer Electronics Show 2024 уже не за горами, MSI начала тизерить свой собственный вариант портативного игрового ПК в духе Steam Deck от Valve.

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