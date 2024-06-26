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  • Ирина52
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Соседи стреляли в свою же снайпершу. Что теперь она рассказала нам?

Соседи стреляли в свою же снайпершу. Что теперь она рассказала нам?

На одной из позиций группировки "Центр" наши бойцы обнаружили, что кто-то с "той" стороны подает сигнал о помощи из лесопосадки.

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Комментарии
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Влад Мазунин
Это засланная &quot;казачка&quot;!
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4 час.
Александр Володин
Смахивает на сказку.
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3 час.
Михаил Сартин
Смахивает на то-что, типа там и сопротивляться некому, наши просто не хотят идти в наступление. А на хрена?
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2 час.

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