Соседи стреляли в свою же снайпершу. Что теперь она рассказала нам?

На одной из позиций группировки "Центр" наши бойцы обнаружили, что кто-то с "той" стороны подает сигнал о помощи из лесопосадки.
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