А Вы помните как купили свой первый сотовый? Каким пользуетесь сейчас? Пишите в комментариях 👇🏻.
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А Вы помните как купили свой первый сотовый? Каким пользуетесь сейчас? Пишите в комментариях 👇🏻.