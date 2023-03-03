Елена Бережная: «Если ты в сборной России, тебя поддерживает федерация, вкладывает в тебя деньги – то тут менять флаг уже некрасиво»

Фигуристка Елена Бережная уверена, что менять спортивное гражданство – это некрасиво. – Вы слышали заявление Плющенко о предвзятом отношение к его ученикам и что они могут сменить гражданство? – Слышала, но не знаю подробностей, так что судить не могу.