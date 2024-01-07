Салат "Новогоднее настроение"

Вкусный, красивый салат в порционной подаче несомненно украсить ваш стол. Пикантный чернослив, сливочно-нежный тунец ТМ Fortuna, освежающий свежий огурец, ореховое послевкусие - вам понравится! Пробуем? .
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