На большинстве фотографий даже прошлого века люди выглядят значительно старше своего реального возраста.
Почему люди в прошлом выглядели значительно старше. Паре на фото по 23 года
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
Разговор в хим лаборатории крупного завода в конце 70-х годов прошлого века. Тетки от 35 до 50 обсуждали женщину 50 лет:"Как ей не стыдно, фигура как у 20 летней! И выглядит не старше 30".
Ответить
15 час.
И
Игорь
Да нет, похоже наука,медицина и косметика тут не причем, потому что на фото прошлых лет, много и тех, кто больше ложки не поднимал, а выглядят тоже старше и не намного моложе своих одногодок с тяжёлым трудом! Похоже с поколениями, что то происходит с Гинетекой! Возможно ещё чёрно-белые фото дают такой эффект?!
Ответить
13 час.
Леонид Руси
Депрессивный синдром. Когда людям скучно, они начинают солидности добирать. А солидность... старит...
Ответить
4 час.
Свежие комментарии