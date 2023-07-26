Почему люди в прошлом выглядели значительно старше. Паре на фото по 23 года

Разговор в хим лаборатории крупного завода в конце 70-х годов прошлого века. Тетки от 35 до 50 обсуждали женщину 50 лет:"Как ей не стыдно, фигура как у 20 летней! И выглядит не старше 30".

И

Игорь

Да нет, похоже наука,медицина и косметика тут не причем, потому что на фото прошлых лет, много и тех, кто больше ложки не поднимал, а выглядят тоже старше и не намного моложе своих одногодок с тяжёлым трудом! Похоже с поколениями, что то происходит с Гинетекой! Возможно ещё чёрно-белые фото дают такой эффект?!