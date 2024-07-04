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Регионы России

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В Самарской области пройдет Всероссийский фестиваль семейного творчества "Семья России"

В Самарской области пройдет Всероссийский фестиваль семейного творчества "Семья России"

В Самарской области пройдет Всероссийский фестиваль семейного творчества "Семья России". С 6 по 9 июля здесь соберутся семейные коллективы и творческие объединения, которые представят различные жанры - народное пение и музыку, культуру, декоративно-прикладное искусство и другие.

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