В Самарской области пройдет Всероссийский фестиваль семейного творчества "Семья России". С 6 по 9 июля здесь соберутся семейные коллективы и творческие объединения, которые представят различные жанры - народное пение и музыку, культуру, декоративно-прикладное искусство и другие.