Под американские санкции попали российские вузы и НИИ

© Пресс-служба президента Украины Читать в Американские власти ввели санкции против российских высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, которые специализируются на добыче природных ископаемых, сообщили в Минфин США19 мая В санкционный список вошли Санкт-Петербургский горный университет и его ректор Владимиром Литвиненко, Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе, Альметьевский государственный нефтяной институт, Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика Михаила Миллионщикова, Российский государственный университет нефти и газа имени Ивана Губкина.