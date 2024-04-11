Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 318 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Четвериков
    Может пора уже Эфелеву башню уронить?Первые французски...
  • Сергей Андросов
    Пусть Рахмон их в жопу целует и пряниками кормит, а нам некогда.Глава МИД Таджики...
  • Андрей Сажин
    Зря мы красные линии забыли! Так и до "ядерной" не далеко! Что бы поняли серьезность противостояния, нужно на Новой З...Первые французски...

Академик Зеленый рассказал про запуск двух одинаковых аппаратов на разные полюса Луны

Академик Зеленый рассказал про запуск двух одинаковых аппаратов на разные полюса Луны

Это может быть осуществлено в 2028-2029 годах.Следующая российская миссия по посадке на Луну может состоять из двух аппаратов – «Луна-27а» и «Луна-27б», которые наши ученые хотят разместить на разных полюсах нашего естественного спутника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору