Финальная серия Кубка Гагарина стартует 18 апреля. «Локомотив» сыграет с победителем пары «Автомобилист» – «Металлург»

В решающей серии плей-офф примут участие «Локомотив» и победитель пары «Металлург» – «Автомобилист» (3-3) В случае победы «Металлурга» в седьмой игре полуфинала серия стартует в Магнитогорске, в случае успеха «Автомобилиста» – в Ярославле.
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