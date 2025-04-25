Песков: передавать память о войне все труднее, но это священная обязанность

Передавать память о Великой Отечественной войне последующим поколениям становится все труднее, но это наша священная обязанность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 апреля на презентации проекта «Музыка Победы».
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