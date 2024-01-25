Русскоязычный турист устроил скандал после того, как тайский парикмахер в барбершопе в Паттайе сбрил ему челку.
Око за око
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Русскоязычный турист устроил скандал после того, как тайский парикмахер в барбершопе в Паттайе сбрил ему челку.
Свежие комментарии