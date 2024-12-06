В Карелии продолжается капитальный ремонт подъезда к Петрозаводску

Модернизация проводится на двух участках федеральной автодороги Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску, рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кола» Общая протяжённость работ превышает 30 км (с 43-го по 74-й км).