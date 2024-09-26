iPhone 16 назвали самым непопулярным смартфоном Apple

Аналитики Morgan Stanley оценили популярность iPhone 16. Об этом сообщает издание Appleinsider. В заметке компании говорится, что сроки выполнения заказа на приобретение iPhone 16 — от момента покупки до доставки продукта клиенту — оказались рекордно быстрыми за последние пять лет.