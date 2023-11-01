Полицейский из Тамбова претендует на звание "Народного участкового"

1 ноября стартовал финальный этап Всероссийского конкурса "Народный участковый-2023". Каждый пользователь интернета до 10 ноября сможет проголосовать за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России.
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