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Новости Тамбова

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Полицейский из Тамбова претендует на звание "Народного участкового"

Полицейский из Тамбова претендует на звание "Народного участкового"

1 ноября стартовал финальный этап Всероссийского конкурса "Народный участковый-2023". Каждый пользователь интернета до 10 ноября сможет проголосовать за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России.

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