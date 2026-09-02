Госдеп: Трамп сохранит право на санкции против России

Марко Рубио подтвердил, что Дональд Трамп может вводить санкции против России, даже если Конгресс не поддержит новый законопроект.
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