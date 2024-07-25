Гостиница в Салехарде получила сообщение о минировании

В Салехарде к гостинице «Арктика» утром 25 июля приехали полиция и сотрудники МЧС. Администратору заведения поступила информации о минировании, сообщили агентству «Север-Пресс» источники в правоохранительных органах.
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