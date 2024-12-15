Водитель Audi получил травмы в ДТП на трассе Сургут — Салехард

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на трассе Сургут — Салехард 14 декабря вечером. В результате одному участнику происшествия потребовалась помощь медиков, сообщил паблик «ЕДДС — 112 город Муравленко» в соцсети «ВКонтакте».
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