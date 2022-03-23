Иван Ургант впервые прокомментировал слухи о своём увольнении с Первого канала

После начала спецоперации на Украине Иван Ургант с семьёй покинул Россию. После отъезда шоумена в СМИ поползли слухи о его увольнении с Первого канала.
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