Бензиновый кризис отменяется: Найден способ экономии топлива без вреда для двигателя

Исследователи из НовГУ совместно с коллегами из петербургского и российского аграрных университетов уточнили математические формулы для расчёта детонации в бензиновых двигателях, добавив коэффициенты избытка воздуха и турбулизации заряда.
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