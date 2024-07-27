Рыбное филе с соусом холландез и овощным рагу

Французская кухня считается эталоном изысканности и тонкости в мире гастрономии. В этой статье мы представляем вам восхитительное блюдо, которое является истинным произведением искусства на тарелке – рыбное филе с нежным соусом холландез и ароматным овощным рагу.
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