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Министр финансов США прогнозирует мировой кризис из-за невозможности Вашингтона выплачивать свой госдолг

Министр финансов США прогнозирует мировой кризис из-за невозможности Вашингтона выплачивать свой госдолг

Мир ждет глобальный финансовый и экономический кризис в случае рецессии американской экономики, вызванной невозможностью США платить по своим обязательствам.

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